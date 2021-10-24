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Автобусам в Белгородской области запретили ездить, если хоть один пассажир не надел маску

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Водителям общественного транспорта в Белгородской области запретили двигаться по маршруту, если не все пассажиры надели защитные маски. Соответствующий документ 24 октября опубликовал портал «Белгород-Медиа».

Его подписал Владимир Базаров, врио заместителя главы региона — начальника департамента строительства и транспорта. «Необходимо запретить водителю транспортного средства отправляться с остановочного пункта по маршруту в случае нахождения в подвижном составе пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания», — обратился он к департаменту.

Помимо этого, в области будут проводить рейды по выявлению нарушителей в общественном транспорте, а также усилят дезинфекцию автобусов, остановок, автостанций и автовокзалов.

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Комментарии (6)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очен.ь неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
nalimina1
Маразм чиновников крепчает.... Видимо, это последствия бессимптомно перенесенного ковида!))) Так он действует на неокрепший мозг))))
VKuser199962806
Белгородская сначала выбилась на первое место по уколытым жижей. 60% А потом по количеству заболевших.
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