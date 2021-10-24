Автобусам в Белгородской области запретили ездить, если хоть один пассажир не надел маску

Водителям общественного транспорта в Белгородской области запретили двигаться по маршруту, если не все пассажиры надели защитные маски. Соответствующий документ 24 октября опубликовал портал «Белгород-Медиа».
Его подписал Владимир Базаров, врио заместителя главы региона — начальника департамента строительства и транспорта. «Необходимо запретить водителю транспортного средства отправляться с остановочного пункта по маршруту в случае нахождения в подвижном составе пассажиров без средств индивидуальной защиты органов дыхания», — обратился он к департаменту.
Помимо этого, в области будут проводить рейды по выявлению нарушителей в общественном транспорте, а также усилят дезинфекцию автобусов, остановок, автостанций и автовокзалов.