Шойгу рассказал об увиденном в палатке Путина. Это напомнило ему о Буратино

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поделился впечатлениями от уведенного в таёжной палатке Путина обогревателя. Его удивило, что устройство было замаскировано под камин, как в сказке о Буратино.



«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», — сказал Шойгу 24 октября в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».