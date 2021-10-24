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Шойгу рассказал об увиденном в палатке Путина. Это напомнило ему о Буратино

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поделился впечатлениями от уведенного в таёжной палатке Путина обогревателя. Его удивило, что устройство было замаскировано под камин, как в сказке о Буратино.

«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», — сказал Шойгу 24 октября в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Министр отметил, что обогреватель вызвал «живой и неподдельный веселый интерес».

«Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг. Хотя можно было бы, конечно, без всего этого. Но в любом случае спасибо ребятам, которые готовили эту экспедицию, позаботились о том, чтобы действительно было тепло», — поблагодарил Шойгу.

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Комментарии (12)

BobCat2
А я уж подумал, что там в палатке у кого-то нос удлинился от вранья...
266413212
Можно бы туда ещё поставить и древнюю вазу, найденную в глубине морей
Brevnault
Министр обороны посмотрел видеозаписи из Саратовской тюремной больницы и поделился впечатлениями от уведенного. Это напомнило ему сказку про Буратино и вызвало «живой и неподдельный веселый интерес». «Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг. Хотя можно было бы, конечно, без всего этого. Но в любом случае спасибо ребятам».
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