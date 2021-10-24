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Песков: есть понимание, что контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримом будущем

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Кремль сообщит, когда будет принято решение о новом контакте президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

«После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», — сказал Песков.

«Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков в беседе с журналистами не исключил встречи лидеров стран «в том или ином формате» до конца года.

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Комментарии (6)

266413410
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. .Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
VKuser174198221
И тут к обнуленному пришло "понимание".....МИСТИКА!
Danik
А зачем?
Ильич встречался в президентами США и был результат.
Тут посидеть захотелось вместе пенсионерам?
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