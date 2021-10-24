Песков: есть понимание, что контакт Путина и Байдена должен произойти в обозримом будущем

Кремль сообщит, когда будет принято решение о новом контакте президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом 24 октября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в передаче «Москва. Кремль. Путин».

«После того как президенты примут решение, мы сразу же сообщим, пока давайте не будем забегать вперед», — сказал Песков.



«Понимание, что следующий контакт на высшем уровне должен состояться в обозримой перспективе, есть. Соответственно, сейчас оно будет реализовано», — добавил пресс-секретарь главы государства.