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Около полусотни немецких неонацистов пришли к польской границе с мачете и битами

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Полиция выследила более 50 вооруженных неонацистов из ФРГ, которые пришли к границе с Польшей. Об этом 24 октября пишет Spiegel.

Мужчины входят в экстремистскую группировку «Третий путь» (III. Weg), лидеры которой ранее призвали своих сторонников направиться к немецко-польской границе, чтобы не дать проникнуть на территорию ФРГ через Губен нелегальным мигрантам.

При личном досмотре у задержанных были изъяты перцовые баллончики, ножи, мачете и биты.

Тем временем министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер высказался против введения погранконтроля на внутренних границах ЕС. При этом он выразил готовность усилить присутствие военных на границе с Польшей.

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Комментарии (2)

VF812
Фрау Меркель, до свидания!
266413410
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остает.ся. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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