Около полусотни немецких неонацистов пришли к польской границе с мачете и битами

Полиция выследила более 50 вооруженных неонацистов из ФРГ, которые пришли к границе с Польшей. Об этом 24 октября пишет Spiegel.



Мужчины входят в экстремистскую группировку «Третий путь» (III. Weg), лидеры которой ранее призвали своих сторонников направиться к немецко-польской границе, чтобы не дать проникнуть на территорию ФРГ через Губен нелегальным мигрантам.

При личном досмотре у задержанных были изъяты перцовые баллончики, ножи, мачете и биты.

Тем временем министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер высказался против введения погранконтроля на внутренних границах ЕС. При этом он выразил готовность усилить присутствие военных на границе с Польшей.