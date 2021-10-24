Ветряная турбина в Британии сорвалась с крана на судне и рухнула в Ирландское море

Детали турбин морской ветряной электростанции упали в воду в Великобритании. Об этом 24 октября сообщает портал OffshoreWind со ссылкой на компанию Vatenfall, которой принадлежит объект.



ЧП случилось, когда на турбине B01 ветряной электростанции «Ормонд» меняли оборудование. Три 61-метровые лопасти весом 126 тонн вместе с другими деталями, в том числе двигатели и батареи, рухнули в Ирландское море. Большинство элементов пошло ко дну, на поверхности остались только обломки одной из лопастей.