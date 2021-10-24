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Ветряная турбина в Британии сорвалась с крана на судне и рухнула в Ирландское море

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Детали турбин морской ветряной электростанции упали в воду в Великобритании. Об этом 24 октября сообщает портал OffshoreWind со ссылкой на компанию Vatenfall, которой принадлежит объект.

ЧП случилось, когда на турбине B01 ветряной электростанции «Ормонд» меняли оборудование. Три 61-метровые лопасти весом 126 тонн вместе с другими деталями, в том числе двигатели и батареи, рухнули в Ирландское море. Большинство элементов пошло ко дну, на поверхности остались только обломки одной из лопастей.

Местных жителей предупредили об опасности, в настоящий момент детали достают специалисты. В результате происшествия никто не пострадал, также не повреждено и судно морского подрядчика, компании Van Oord, которая занимается техническим обслуживанием ветряных электростанций.

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Комментарии (7)

266413410
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать-. просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Капитан Очевидность2
Не иначе как петров с башировым стропы надрезали.
litle1969
Конечно беззащитны. А что бы остудить ….как и НАТО перед нами- смирись.
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