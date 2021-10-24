СК проверяет сообщения о мужчине с автоматом, который ходил по улицам в Ярцево

Вооруженного автоматом мужчину заметили на улицах города Ярцево 24 октября. Фотография появилась в местных пабликах и СМИ.
Мужчину сфотографировала местная жительница. «Увидела это неожиданно. Из-за угла дуло смотрит на меня. Пыталась сохранить спокойствие, но в магазин влетела пулей, каждым мигом ожидая, что сейчас будет больно, а может, и свет померкнет», — рассказала она.
Следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области по данному факту организована доследственная проверка.