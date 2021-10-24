В правительстве РФ не поддержали законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение обещаний, которые кандидаты на избираемые должности дают в предвыборный период. Отзыв кабинета министров опубликован в думской электронной базе данных.



Там считают, что использование предполагаемого закона, предусматривающего уголовную ответственность, с «неконкретизированными оценочными формулировками» приведет к произвольному правоприменению. Помимо этого, в правительстве указывают на то, что в инициативе не приводятся статистические данные, обосновывающие необходимость введения подобного наказания.