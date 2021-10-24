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В правительстве РФ не поддержали законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

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Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение обещаний, которые кандидаты на избираемые должности дают в предвыборный период. Отзыв кабинета министров опубликован в думской электронной базе данных.

Там считают, что использование предполагаемого закона, предусматривающего уголовную ответственность, с «неконкретизированными оценочными формулировками» приведет к произвольному правоприменению. Помимо этого, в правительстве указывают на то, что в инициативе не приводятся статистические данные, обосновывающие необходимость введения подобного наказания.

В августе в Государственную думу РФ законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний внес замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Документом предполагался штраф до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от 1 до 2 лет либо принудительными работами на срок до года.

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Комментарии (17)

262314991
Эмм, а за "произвольное правоприменение" не подразумеется наказывать ментозавров, коноплю подкидывающих детям?)
VVM1962
кто же захочет себя любимого наказывать.
Киpилл
Все что нужно знать о нынешней власти. Все еще верите, что они стараются вам во благо? Верите что угрозами навязывая прививки они хотят вас от чего-то спасти?
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