В правительстве РФ не поддержали законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний

Правительство России не поддержало законопроект об уголовной ответственности за невыполнение обещаний, которые кандидаты на избираемые должности дают в предвыборный период. Отзыв кабинета министров опубликован в думской электронной базе данных.
Там считают, что использование предполагаемого закона, предусматривающего уголовную ответственность, с «неконкретизированными оценочными формулировками» приведет к произвольному правоприменению. Помимо этого, в правительстве указывают на то, что в инициативе не приводятся статистические данные, обосновывающие необходимость введения подобного наказания.
В августе в Государственную думу РФ законопроект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний внес замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Документом предполагался штраф до 300 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за период от 1 до 2 лет либо принудительными работами на срок до года.