Битва за шавермой. На Южном шоссе в Петербурге произошла массовая драка

Массовая драка произошла во Фрунзенском районе Петербурга субботним утром. Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, задержать удалось лишь троих иностранцев. Остальные, видимо, успели разбежаться.



Сообщение о побоище поступило в полицию в 9:17 накануне. Заявитель рассказал, что у автозаправки на Южном шоссе, 45/2, там, по данным онлайн-карт, находится шиномонтаж и торгующее шавермой кафе.

Приехавший наряд задержал троих приезжих из Кыргызстана. Всем от 19 до 30 лет. Самый молодой из них как ни силился, но так и не смог вспомнить адрес своего проживания. Его уже штрафовали в этом году за нарушение правил пребывания в РФ.