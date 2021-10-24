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Битва за шавермой. На Южном шоссе в Петербурге произошла массовая драка

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Массовая драка произошла во Фрунзенском районе Петербурга субботним утром. Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, задержать удалось лишь троих иностранцев. Остальные, видимо, успели разбежаться.

Сообщение о побоище поступило в полицию в 9:17 накануне. Заявитель рассказал, что у автозаправки на Южном шоссе, 45/2, там, по данным онлайн-карт, находится шиномонтаж и торгующее шавермой кафе.

Приехавший наряд задержал троих приезжих из Кыргызстана. Всем от 19 до 30 лет. Самый молодой из них как ни силился, но так и не смог вспомнить адрес своего проживания. Его уже штрафовали в этом году за нарушение правил пребывания в РФ.

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Комментарии (16)

PauG
Вот был прав Пётр, когда набирал мигрантов из всяких Нидерландов, Италии, Франции. Они хоть работали. Может и сейчас начать? Они первые работать начнут нормально и зарплату требовать нормальную а за ними и наши подтянутся. А то южные люди готовы задарма нифига не делать, А то всяко их тут спать уоодат лучше чем у себя в аулах даже без работы
Урус-Баши
Есть простой способ сделать так, чтобы мигранты тихо и быстро разошлись по домам. Жизнь здесь нужно, наконец, сделать хуже, чем там, в Ышкырстане. Тогда наши граждане поедут туда, как едут в Европу и ведут, случается, там себя не лучше, чем мигранты здесь.
Stargazer_5e4cc3b703773
Битва при Шаверме.
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