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Продуктовый вор в Петербурге уходил, отстреливаясь и со спецэффектами

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Полиция Невского района по «горячим следам» задержала продуктового воришку, эффектно покинувшего «Пятёрочку» на Седова. Как сообщает 24 октября ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, мужчина подозревается в стрельбе из пускового устройства при попытке протащить мимо кассы еду.

Владелец «Сигнала охотника» был задержан накануне на улице Кибальчича. 38-летний неработающий отдал устройство стражам правопорядка и поехал с ними в отдел.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В главке полиции добавили, что в результате происшествия никто в супермаркете не пострадал.

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