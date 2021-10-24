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В Петербурге иностранец задержан полицией после заявления о попытке изнасилования

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33-летний гражданин Египта задержан на Петроградской стороне. Следствие полагает, что мужчина не сдержался и распустил руки в парадной дома №33 на Ждановской улице.

Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, двумя днями ранее в дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что её сестру пытались изнасиловать. Оперативники установили, что около девяти вечера в парадной неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 33-летней местной жительницы, после чего убежал.

Спустя сутки подозреваемого задержали на Малом проспекте Петроградской стороны. Предполагаемым насильником оказался гражданин Египта, ровесник своей жертвы. Он прилетел в Петербург в январе с деловой целью и осел в Гатчине.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, египтянин помещен в ИВС.

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Комментарии (6)

266080060
Фонтаноиды, купите букварь, или школу хотя бы начальную закончите... Египтянин этот и то грамотнее, 100%.
Nikolay Sabotach
А мы один заголовок прочитали? )))
Grend
Какой блестящий заголовок из которого следует, что иностранца изнасиловали, а потом задержали после его заявления: «После заявления женщины о попытке изнасилования, задержали иностранца». Так можно было?
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