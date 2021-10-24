В Петербурге иностранец задержан полицией после заявления о попытке изнасилования

33-летний гражданин Египта задержан на Петроградской стороне. Следствие полагает, что мужчина не сдержался и распустил руки в парадной дома №33 на Ждановской улице.



Как стало известно «Фонтанке» 24 октября, двумя днями ранее в дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что её сестру пытались изнасиловать. Оперативники установили, что около девяти вечера в парадной неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 33-летней местной жительницы, после чего убежал.