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Полиция обошла 6 тысяч квартир в Калининском районе в поисках нелегалов

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Более шести тысяч квартир проверила полиция Калининского района Петербурга. Целью профилактического рейда был поиск иностранных граждан с незаконной постановкой на учет.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, в работе были задействованы 73 участковых. Они проверили 40 жилых домов и нашли 44 сдаваемых квартиры, законность аренды которых вызвала у полиции подозрения. На Ушинского, 5 было обнаружено «общежитие» иностранцев.

ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

«В ходе мероприятия 39 иностранных граждан были доставлены в отдел полиции. Проверка показала, что 30 иностранцев находятся в нашей стране с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела», — добавили в главке полиции.

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