В Орске задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело без головы он вез в чемодане

Подозреваемого в убийстве женщины, обезглавленное тело которой нашли в чемодане, задержали в Орске. Он признался в содеянном, сообщили 24 октября в пресс-службе МВД по Оренбургской области.



Следственный комитет уточнил, что подозреваемому 42 года, он был знаком со своей жертвой.