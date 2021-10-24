В Орске задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело без головы он вез в чемодане

Подозреваемого в убийстве женщины, обезглавленное тело которой нашли в чемодане, задержали в Орске. Он признался в содеянном, сообщили 24 октября в пресс-службе МВД по Оренбургской области.
Следственный комитет уточнил, что подозреваемому 42 года, он был знаком со своей жертвой.
«После установления личности погибшей, были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки. Данные сведения нашли свое подтверждение в ходе дальнейшего следствия. Мужчину нашли и задержали», — говорится в релизе СК.
Дело об убийстве потребовал передать федеральному управлению глава СК Александр Бастрыкин.