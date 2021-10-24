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В Орске задержали подозреваемого в убийстве женщины, чье тело без головы он вез в чемодане

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Подозреваемого в убийстве женщины, обезглавленное тело которой нашли в чемодане, задержали в Орске. Он признался в содеянном, сообщили 24 октября в пресс-службе МВД по Оренбургской области.

Следственный комитет уточнил, что подозреваемому 42 года, он был знаком со своей жертвой.

«После установления личности погибшей, были получены сведения о причастности к совершению данного преступления 42-летнего знакомого девушки. Данные сведения нашли свое подтверждение в ходе дальнейшего следствия. Мужчину нашли и задержали», — говорится в релизе СК.

Дело об убийстве потребовал передать федеральному управлению глава СК Александр Бастрыкин.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Наш Отелло с топором.
Airlomaxa
В Питер расчлененку вёз?
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