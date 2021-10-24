Шестеро пассажиров автобуса, следующего из Махачкалы в Петербург погибли в ДТП. Возбуждено уголовное дело

СУ СК по Калмыкии возбудило уголовное дело после ночной аварии с участием пассажирского автобуса, следующего из Махачкалы в Петербург. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ведомства.



«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м километре автодороги Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь» (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в официальном релизе СК.