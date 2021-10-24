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Шестеро пассажиров автобуса, следующего из Махачкалы в Петербург погибли в ДТП. Возбуждено уголовное дело

Автобус из Махачкалы столкнулся с КАМАЗом на пути в Петербург

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СУ СК по Калмыкии возбудило уголовное дело после ночной аварии с участием пассажирского автобуса, следующего из Махачкалы в Петербург. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту ДТП, произошедшего на 246-м километре автодороги Р-216 «Астрахань — Элиста — Ставрополь» (территория Яшкульского района Республики Калмыкия), по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в официальном релизе СК.

Фото: Пресс-служба МЧС России
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Авария произошла в полвторого ночи 24 октября. Автобус «Неоплан» столкнулся с КАМАЗом. В результате ДТП погибли шестеро человек, в том числе ребенок. Еще восемь пассажиров получили различные травмы.

Фото: Пресс-служба МЧС России

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Комментарии (2)

Nikolay Sabotach
Предупреждение тяжкого преступления через совершение меньшего? Оригинально....
VVM1962
наверно начали убирать уже на подъезде, хорошая идея. Может на улицах и в транспорте будет спокойнее.
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