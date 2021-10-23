Квартирный вор в Мурино перерыл все в поисках денег. Не нашел и заставил хозяйку прыгать из окна

Ирина, как пишет 47news 23 октября, вернулась домой около двух часов дня накануне. Попасть в квартиру не смогла, оказался сломан замок. Пока мастер возился с поломкой, сходила на улицу — убедилась, что окно закрыто. Замок специалист вычистил, но дверь не открылась. Затем ее распахнул резкий сквозняк: внутри окно нараспашку, на подоконнике следы обуви, а обстановка — вверх дном.

Квартиру на первом этаже в Мурино под Петербургом перерыли с основательным подходом. Искомое вор не нашел и заставил хозяйку прыгать из окна.

Женщина понимает, что искал вор. Недавно она продала жилплощадь и в тайнике у нее были спрятаны 9 тысяч долларов. Спрятала хорошо, ее осталось при ней. Полиция посоветовала Ирине вспомнить всех, кому она рассказала о сделке.

Полиция уехала, Ирина с дочерью навели хоть какой-то порядок и сидели на кухне, отходя от переживаний. За запертой между не ладящими котом и собакой дверью они заметили мужской силуэт и услышали щелчок. Ирина успела подвинуть к двери какую-то мебель и выпрыгнуть в окно.

— Вы хотите сказать, что грабитель видел свет на кухне и все равно второй раз забрался? И как он ушел — есть понимание? — уточнил 47news.

— Да, именно, видел, и все равно забрался. Ушёл, видимо, через дверь. Соседи-то все на улицу сначала выбежали. Полиция теперь говорит, что привиделось. Но я совершенно нормальный, обыкновенный человек, не сумасшедшая. Ко мне никогда никто в квартиру не забирался. Нам что, делать нечего — из окна прыгать, синяки получать? До сих пор трясёт.



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