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Квартирный вор в Мурино перерыл все в поисках денег. Не нашел и заставил хозяйку прыгать из окна

Неизвестный искал доллары в квартире на шоссе в Лаврики

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Квартиру на первом этаже в Мурино под Петербургом перерыли с основательным подходом. Искомое вор не нашел и заставил хозяйку прыгать из окна.

Ирина, как пишет 47news 23 октября, вернулась домой около двух часов дня накануне. Попасть в квартиру не смогла, оказался сломан замок. Пока мастер возился с поломкой, сходила на улицу — убедилась, что окно закрыто. Замок специалист вычистил, но дверь не открылась. Затем ее распахнул резкий сквозняк: внутри окно нараспашку, на подоконнике следы обуви, а обстановка — вверх дном.

Женщина понимает, что искал вор. Недавно она продала жилплощадь и в тайнике у нее были спрятаны 9 тысяч долларов. Спрятала хорошо, ее осталось при ней. Полиция посоветовала Ирине вспомнить всех, кому она рассказала о сделке.

Полиция уехала, Ирина с дочерью навели хоть какой-то порядок и сидели на кухне, отходя от переживаний. За запертой между не ладящими котом и собакой дверью они заметили мужской силуэт и услышали щелчок. Ирина успела подвинуть к двери какую-то мебель и выпрыгнуть в окно.

— Вы хотите сказать, что грабитель видел свет на кухне и все равно второй раз забрался? И как он ушел — есть понимание? — уточнил 47news.

— Да, именно, видел, и все равно забрался. Ушёл, видимо, через дверь. Соседи-то все на улицу сначала выбежали. Полиция теперь говорит, что привиделось. Но я совершенно нормальный, обыкновенный человек, не сумасшедшая. Ко мне никогда никто в квартиру не забирался. Нам что, делать нечего — из окна прыгать, синяки получать? До сих пор трясёт.

Подробнее читайте на 47news, фото тоже по ссылке.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

266410431
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходит.ся даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
angel of death
9000 долларов - это 630К деревянных по курсу 70... вы там нуль в статье не пропустили?
Laska77
покупателя не опросить? Когда я продавала, то сразу на счет положила при сделке, а потом делай что хочешь со счетом. Странная мадам, есть валютные счета, если рублики перевела в валюту и домой приволокла, тем более в жМурино. Поняла бы если ей было лет 70.
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