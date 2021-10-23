Китайцы сделали больше двух миллиардов прививок от коронавируса

Система здравоохранения Китая привила почти всё население страны к 23 октября. Сделано 2,2 млрд прививок.

Данные приводит ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. К концу октября, спустя почти год после начала прививочной кампании, сделано 2 243 018 000 прививок.

В конце предыдущего месяца сообщалось, что в Китае привито больше миллиарда человек. Население страны — 1,4 млрд. В Китае четыре вакцины разрешены для использования на внутреннем рынке и еще три получили разрешение на экстренное использование.