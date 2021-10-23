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Китайцы сделали больше двух миллиардов прививок от коронавируса

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Система здравоохранения Китая привила почти всё население страны к 23 октября. Сделано 2,2 млрд прививок.

Данные приводит ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. К концу октября, спустя почти год после начала прививочной кампании, сделано 2 243 018 000 прививок.

В конце предыдущего месяца сообщалось, что в Китае привито больше миллиарда человек. Население страны — 1,4 млрд. В Китае четыре вакцины разрешены для использования на внутреннем рынке и еще три получили разрешение на экстренное использование.

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Комментарии (9)

266410254
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловк.о это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Sadava
Их уже больше 2х миллиардов? Всё, молодежи пора учить китайский язык. А в Питере и среднеазиатские.
266182335
Нам до Китая...
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