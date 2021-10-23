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Смертность разложили по полкам. В коронавирусной статистике Петербурга нашли очередную аномалию

В петербургской коронавирусной статистике нашли странные данные

В динамике смертей из-за коронавируса в Петербурге появилась статистическая аномалия. На это обратил внимание Алексей Куприянов, создатель портала с аналитикой ситуации в Северной столице COVID-19.SPb.monitoring.

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«Динамика числа смертных случаев представляется мне аномальной. Резко упал разброс относительно скользящих средних, мы движемся от одной «полки» к другой», — написал он в Facebook 23 октября. Так называют участок неестественного застоя во временной динамике, когда показатель, который должен демонстрировать либо устойчивый рост, либо устойчивый спад, долгое время остается примерно на одном уровне, пояснил он «Фонтанке». Также исчезли «бюрократические провалы», связанные с замедлением регистрации в выходные дни, почти исчезла случайная вариация.

Фото: Алексей Куприянов
Фото: Алексей Куприянов
Фото: Алексей Куприянов
Фото: Алексей Куприянов
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В результате показатель, который до начала сентября не вызывал больших сомнений, больше не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к естественно формирующимся временным рядам данных.

Это осложняет прогноз развития четвертой волны пандемии. «В связи с этим прогнозы, основанные на разных показателях (темпы прироста выявленных случаев, числа госпитализируемых в день, числа умерших), которые ранее выглядели достаточно согласованными, начинают расходиться и выглядят довольно нереалистично», — отметил аналитик.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

266410254
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я не.давно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
DAE
Может хватит Фонтанке пачкаться об этого «эксперта»?
Или кликбейт не пахнет?
VKuser199962806
Правда что-ли ? Мы о дутых цифрах тут уже 1.5 года говорим. А с другой стороны, как без этого миллионами воровать из бюджета. Так ведь на много проще. Главное не забывать делится.
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