Смертность разложили по полкам. В коронавирусной статистике Петербурга нашли очередную аномалию

«Динамика числа смертных случаев представляется мне аномальной. Резко упал разброс относительно скользящих средних, мы движемся от одной «полки» к другой», — написал он в Facebook 23 октября. Так называют участок неестественного застоя во временной динамике, когда показатель, который должен демонстрировать либо устойчивый рост, либо устойчивый спад, долгое время остается примерно на одном уровне, пояснил он «Фонтанке». Также исчезли «бюрократические провалы», связанные с замедлением регистрации в выходные дни, почти исчезла случайная вариация.

В результате показатель, который до начала сентября не вызывал больших сомнений, больше не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к естественно формирующимся временным рядам данных.

Это осложняет прогноз развития четвертой волны пандемии. «В связи с этим прогнозы, основанные на разных показателях (темпы прироста выявленных случаев, числа госпитализируемых в день, числа умерших), которые ранее выглядели достаточно согласованными, начинают расходиться и выглядят довольно нереалистично», — отметил аналитик.