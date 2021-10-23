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На севере КАД ради следственного эксперимента полностью перекроют движение

Участок кольцевой между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса будет полностью перекрыт с 7 утра 24 октября. На место приедут следователи и обвиняемые.

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Ради следственного эксперимента КАД будет полностью перекрыта с 7 до 7:20 утра, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В учреждении заверили, что больше 20 минут дело не займет.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Перекрытие было запланировано на 16 октября, но эксперимент перенесли по решению МВД.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

AlBerkut
Что же за дело там такое интересное, что ради него даже КАД перекрывают? 🤔
Защита работает, и её аргументы на месте проверяют?
ЗЫ: Старый анекдот.
Перевернулась лодка с тремя ментами, вопрос, сколько ментов утонуло?
Правильный ответ шесть. Трое при опрокидывании лодки, ещё трое на следственном эксперименте 😎😂
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