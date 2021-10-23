Трамвай, вертолет, самолет, теперь пожарный КАМАЗ. Русский Халк поставил очередной рекорд по буксировке

Наполненную водой машину общим весом 14 тонн отбуксировал Сергей Агаджанян 23 октября. Попутно он, как всегда, надувал и лопал грелки.

О новом достижении Халка пишет РИА Новости. КАМАЗ он отогнал на 19 метров за полторы минуты, поставив очередной рекорд. Главный тренер сборной России по силовому экстриму Василий Грищенко, который и зафиксировал достижение, отметил сложность буксировки — вода внутри пожарной машины, почти шесть тонн, колебаниями создавала естественное торможение.

В пути Агаджанян надул и лопнул две грелки. Он давно совмещает это занятие с буксировкой.