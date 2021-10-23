В Петербурге полиция раскрыла кражу 400 рублей из храма Петра и Февронии

Полиция Петродворцового района спустя четыре месяца раскрыла кражу 400 рублей из храма Петра и Февронии в Стрельне. Подозреваемый всё это время был в СИЗО.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, следствие полагает, что деньги из церкви 22 июня украл 33-летний гражданин Белоруссии. Примечательно, что спустя два дня после исчезновения наличных мужчина был арестован за попытку кражи в Гатчинском районе и с тех пор находился под стражей.

В анамнезе у подозреваемого уже были подобные преступления, совершенные в Петербурге и родной республике, также его штрафовали за незаконное пересечение границы в Смоленской области.