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В Петербурге полиция раскрыла кражу 400 рублей из храма Петра и Февронии

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Полиция Петродворцового района спустя четыре месяца раскрыла кражу 400 рублей из храма Петра и Февронии в Стрельне. Подозреваемый всё это время был в СИЗО.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, следствие полагает, что деньги из церкви 22 июня украл 33-летний гражданин Белоруссии. Примечательно, что спустя два дня после исчезновения наличных мужчина был арестован за попытку кражи в Гатчинском районе и с тех пор находился под стражей.

В анамнезе у подозреваемого уже были подобные преступления, совершенные в Петербурге и родной республике, также его штрафовали за незаконное пересечение границы в Смоленской области.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

265055770
400 рублей? Смешная сумма. Уголовная ответственность за кражу предусмотрена при стоимости похищенного имущества более 2500 рублей.
Жора__
С помощью швабры и толстого телефонного справочника он бы и в убийстве Кеннеди признался.
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