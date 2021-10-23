В России за последние сутки от коронавируса скончались
В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 67 коронавирусных смертей, днем ранее их число было таким же.
Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в России cтали
В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса. В Петербурге число летальных исходов также не снижается
В России за последние сутки от коронавируса скончались
В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 67 коронавирусных смертей, днем ранее их число было таким же.
Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в России cтали
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