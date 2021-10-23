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В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса. В Петербурге число летальных исходов также не снижается

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В России за последние сутки от коронавируса скончались 1 075 человек. Это новый рекорд по смертности, сообщили 23 октября в оперштабе по борьбе с инфекцией. Прошлый максимум был зафиксирован днем ранее (1 064 человека).

В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 67 коронавирусных смертей, днем ранее их число было таким же.

Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в России cтали 229 528 человек, из них 23 296 в Петербурге.

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Комментарии (8)

angel of death
догоним и перегоним =))) да здравствуют новые достижения президента Путина! Браво! =))))))
260650801
пусть непривитые дома болеют, зачем их в больницы брать?
263221761
Мы на Первом Месте и Болгары!!! Хоть так, но всех победили!!!
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