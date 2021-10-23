В России установлен новый рекорд по смертности от коронавируса. В Петербурге число летальных исходов также не снижается

В России за последние сутки от коронавируса скончались 1 075 человек . Это новый рекорд по смертности, сообщили 23 октября в оперштабе по борьбе с инфекцией. Прошлый максимум был зафиксирован днем ранее ( 1 064 человека ).

В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 67 коронавирусных смертей, днем ранее их число было таким же.