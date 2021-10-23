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После переписи на дому жительница Пушкина заявила о пропаже полутора миллионов рублей

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Жительница города Пушкина обратилась в полицию после посещения её квартиры женщинами, которые представились переписчицами населения. Когда визитёры ушли, пенсионерка обнаружила пропажу крупной суммы.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, накануне днём в полицию обратилась 92-летняя женщина с улицы Оранжерейной. Она рассказала, что двумя днями ранее к ней приходили две переписчицы, после их ухода пропали 1,5 миллиона рублей и 700 долларов.

Теперь полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и ищет дам. Возбуждено уголовное дело о краже.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

iphonedimona
Она не читала "фонтанку"... А я предупреждал...
angel of death
а в детстве не учили не открывать незнакомым людям, и не общаться с ними, а обо всех подозрительных личностях сообщать в полицию?
Кровокрас
по заявлениям 100-летних старух - это надо напрямую к боздрыкину идти
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