После переписи на дому жительница Пушкина заявила о пропаже полутора миллионов рублей

Жительница города Пушкина обратилась в полицию после посещения её квартиры женщинами, которые представились переписчицами населения. Когда визитёры ушли, пенсионерка обнаружила пропажу крупной суммы.

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, накануне днём в полицию обратилась 92-летняя женщина с улицы Оранжерейной. Она рассказала, что двумя днями ранее к ней приходили две переписчицы, после их ухода пропали 1,5 миллиона рублей и 700 долларов.

Теперь полиция изучает записи с камер видеонаблюдения и ищет дам. Возбуждено уголовное дело о краже.