Начальница бюро «Технадзора» три месяца была на крючке у мошенников и потеряла больше 6 млн рублей

Спустя три месяца общения с мошенниками 74-летняя жительница Фрунзенского района Петербурга наконец обратилась в полицию с заявлением. За это время она потеряла более 6 млн рублей и лишилась квартиры.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 23 октября в 12 отдел полиции позвонила петербурженка, работающая начальницей бюро «Технадзора». Она рассказала, что уже три месяца отправляет деньги неизвестным по их указке. Первый звонок от мошенника, представившегося специалистом Центробанка, раздался в начале августа. Он сообщил, что ей срочно в целях безопасности нужно перекладывать деньги на другие счета. Далее в течение нескольких дней дама переводила накопленные средства.