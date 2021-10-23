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Начальница бюро «Технадзора» три месяца была на крючке у мошенников и потеряла больше 6 млн рублей

Пожилая петербурженка отдала деньги, взяла кредит и продала квартиру в Купчино из-за мошенников

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Спустя три месяца общения с мошенниками 74-летняя жительница Фрунзенского района Петербурга наконец обратилась в полицию с заявлением. За это время она потеряла более 6 млн рублей и лишилась квартиры.

Как стало известно «Фонтанке», в ночь на 23 октября в 12 отдел полиции позвонила петербурженка, работающая начальницей бюро «Технадзора». Она рассказала, что уже три месяца отправляет деньги неизвестным по их указке. Первый звонок от мошенника, представившегося специалистом Центробанка, раздался в начале августа. Он сообщил, что ей срочно в целях безопасности нужно перекладывать деньги на другие счета. Далее в течение нескольких дней дама переводила накопленные средства.

23 августа по указке она оформила кредит на 2 млн рублей, а еще через неделю продала свою квартиру. Все деньги петербурженка отправила обманщикам. В сумме она потеряла 6 318 750 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

James Cook
вор у вора украл :)
VKuser466047967
А что )) Мошенникам тоже нужны деньги. И если бабуля в состоянии им помочь- почему бы нет )))
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