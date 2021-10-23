Петербургские полицейские остановили BMW с числом зверя на номере и с большим пакетом «снега»

Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, двумя днями ранее на 23 километре Киевского шоссе наряд ОГИБДД остановил BMW X6 с тремя шестерками в номере. 35-летний неработающий житель Псковской области вёл себя подозрительно, будто что-то употребил. Полицейские досмотрели салон машины и нашли пакет с белым порошком весом более 400 граммов. Экспертиза показала, что вещество — дорогой наркотик растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте в крупном размере. Водитель дьявольского BMW помещен в изолятор.