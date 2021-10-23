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Петербургские полицейские остановили BMW с числом зверя на номере и с большим пакетом «снега»

Полиция нашла 400 граммов порошка в BMW на Киевском шоссе

Дорогой BMW с дерзким номером и неадекватным водителем привлек внимание дорожной полиции. И не зря — внутри инспекторы нашли большой сюрприз на внушительный срок.

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Как стало известно «Фонтанке» 23 октября, двумя днями ранее на 23 километре Киевского шоссе наряд ОГИБДД остановил BMW X6 с тремя шестерками в номере. 35-летний неработающий житель Псковской области вёл себя подозрительно, будто что-то употребил. Полицейские досмотрели салон машины и нашли пакет с белым порошком весом более 400 граммов. Экспертиза показала, что вещество — дорогой наркотик растительного происхождения.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте в крупном размере. Водитель дьявольского BMW помещен в изолятор.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

лысик
Неработающий на х6? Сейчас папа позвонит в отдел и мальчугана отпустят, еще извинятся.
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