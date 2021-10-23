Десятилетняя Лиза ждёт помощи

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для тяжелобольных детей.
Лиза Шабанова, 10 лет.
Врождённый сколиоз 3-й степени.
Требуется ортопедический корсет. Не хватает 95 388 руб.
«Дочка родилась с множественными пороками — заметно выраженным сколиозом, кроме того, у нее были странно изогнуты ножки, ручки и даже пальчики. Лиза перенесла уже девять операций — ей установили металлоконструкцию, которая удерживает позвоночник в правильном положении, и по мере роста дочки эту конструкцию удлиняли.
Я безмерно благодарна Русфонду за помощь. Но два года назад пришла новая беда: у Лизы обнаружили тяжелое генетическое заболевание — хроническую почечную недостаточность. Впереди — диализ и трансплантация почки. Чтобы избежать тяжелейших осложнений, врачи изменили тактику лечения сколиоза — удалили конструкцию и заменили её специальным корсетом. Его изготавливают индивидуально из медицинского термопластика. Внутри находятся поролоновые прокладки, точечно воздействующие на искривленные участки позвоночника.
Сейчас Лиза выросла, корсет нужно заменять, но он не оплачивается из средств ОМС, а нам собрать такую сумму не по силам. Живем на зарплату мужа, её едва хватает на жизнь и лечение Лизы. Помогите, пожалуйста!» Оксана Шабанова, Пензенская область
Андрей Першин, заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов
«У Лизы врожденный сколиоз 3-й степени, прогрессирующее течение, состояние после многоэтапного хирургического лечения. В настоящее время девочке требуется функционально-корригирующий корсет по типу Шено, который изготовят по индивидуальным меркам».
Контакты для оказания помощи:
8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».