Десятилетняя Лиза ждёт помощи

«Дочка родилась с множественными пороками — заметно выраженным сколиозом, кроме того, у нее были странно изогнуты ножки, ручки и даже пальчики. Лиза перенесла уже девять операций — ей установили металлоконструкцию, которая удерживает позвоночник в правильном положении, и по мере роста дочки эту конструкцию удлиняли.

Я безмерно благодарна Русфонду за помощь. Но два года назад пришла новая беда: у Лизы обнаружили тяжелое генетическое заболевание — хроническую почечную недостаточность. Впереди — диализ и трансплантация почки. Чтобы избежать тяжелейших осложнений, врачи изменили тактику лечения сколиоза — удалили конструкцию и заменили её специальным корсетом. Его изготавливают индивидуально из медицинского термопластика. Внутри находятся поролоновые прокладки, точечно воздействующие на искривленные участки позвоночника.



Сейчас Лиза выросла, корсет нужно заменять, но он не оплачивается из средств ОМС, а нам собрать такую сумму не по силам. Живем на зарплату мужа, её едва хватает на жизнь и лечение Лизы. Помогите, пожалуйста!» Оксана Шабанова, Пензенская область



Андрей Першин, заведующий вторым детским травматолого-ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):



«У Лизы врожденный сколиоз 3-й степени, прогрессирующее течение, состояние после многоэтапного хирургического лечения. В настоящее время девочке требуется функционально-корригирующий корсет по типу Шено, который изготовят по индивидуальным меркам».

