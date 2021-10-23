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«Россия в постели»: исследование показало, что петербуржцы больше всего любят в сексе

В России провели исследование о сексуальных предпочтениях жителей разных регионов

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Айтишник Александр Гончаров провел исследование сексуальных предпочтений жителей разных регионов России. Выяснилось, что в Петербурге больше всего любят оральный секс, а в Ленобласти предпочитают секс-игрушки.

Как следует из публикации от 22 октября, в опросе приняли участие больше 20 тысяч россиян, причем большинству из них было меньше 25 лет. Согласно ответам, самое популярное предпочтение в Москве — удушение, а в Подмосковье — связывание, в Свердловской, Кемеровской областях, в Якутии и на Камчатке — кунилингус, а в Красноярском крае, ХМАО и на Алтае — минет. Жителей Тувы больше всего привлекает нижнее белье, Ненецкого автономного округа — массаж, а Волгоградской и Вологодской областей — мастурбация партнеру.

Также респонденты ответили, что мужчинам больше нравятся ягодицы, бедра и ноги, а женщинам — спина, плечи и руки. Также представители мужского пола больше любят минет и мастурбацию партнеру, а женского — жесткий секс, кунилингус и долгую прелюдию. Нежный секс, как выяснилось, одинаково устраивает всех.

Согласно данным графиков, средняя оценка качества сексуальной жизни россиянина — 6 из 10, причем у половины опрошенных есть секс-игрушки.

«Исследование предлагает открыто и без пошлости изучить эти данные. Секс, как и наша страна, многогранен и интересен. О нём важно и нужно открыто говорить, чтобы в России развивалось здоровое отношение к этой теме. Половое просвещение помогает молодым людям принять себя и свои желания, снижает риски передачи половых инфекций и нежелательных беременностей, и учит получать удовольствие от безопасного секса», — отмечает автор проекта.

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Комментарии (21)

Денеб
Грешно смеяться над изнасилованной страной......
Денеб
Глубинный народ не понимает, что такое любовь...... Для него существует только секс......
266091865
Скотство какое-то!
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