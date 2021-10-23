«Россия в постели»: исследование показало, что петербуржцы больше всего любят в сексе

Айтишник Александр Гончаров провел исследование сексуальных предпочтений жителей разных регионов России. Выяснилось, что в Петербурге больше всего любят оральный секс, а в Ленобласти предпочитают секс-игрушки.



Как следует из публикации от 22 октября, в опросе приняли участие больше 20 тысяч россиян, причем большинству из них было меньше 25 лет. Согласно ответам, самое популярное предпочтение в Москве — удушение, а в Подмосковье — связывание, в Свердловской, Кемеровской областях, в Якутии и на Камчатке — кунилингус, а в Красноярском крае, ХМАО и на Алтае — минет. Жителей Тувы больше всего привлекает нижнее белье, Ненецкого автономного округа — массаж, а Волгоградской и Вологодской областей — мастурбация партнеру.

