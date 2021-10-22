Умер звезда сериалов и Бродвея, актер Питер Сколари

Американский актер Питер Сколари скончался в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом вечером 22 октября сообщает телеканал CNN.
Менеджер актера Любин Саницки уточнила, что в последние два года Сколари боролся с раком.
Актер прославился в первую очередь ролями в сериалах «Закадычные друзья» (Bosom Buddies, 1980–1982), «Ньюхарт» (Newhart, 1982–1990) и «Мерфи Браун» (Murphy Brown, 1988–2018). В 2016-м он получил «Эмми» за роль Тэда Хорвата в сериале «Девчонки» (Girls, 2012–2017). Также актер успешно выступал на Бродвее в мюзиклах «Лак для волос» и «Злая».