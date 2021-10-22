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Умер звезда сериалов и Бродвея, актер Питер Сколари

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Американский актер Питер Сколари скончался в возрасте 66 лет после продолжительной болезни. Об этом вечером 22 октября сообщает телеканал CNN.

Менеджер актера Любин Саницки уточнила, что в последние два года Сколари боролся с раком.

Актер прославился в первую очередь ролями в сериалах «Закадычные друзья» (Bosom Buddies, 1980–1982), «Ньюхарт» (Newhart, 1982–1990) и «Мерфи Браун» (Murphy Brown, 1988–2018). В 2016-м он получил «Эмми» за роль Тэда Хорвата в сериале «Девчонки» (Girls, 2012–2017). Также актер успешно выступал на Бродвее в мюзиклах «Лак для волос» и «Злая».

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Комментарии (1)

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3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это дел.ать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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