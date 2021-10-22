Дополнительные «Ласточки» поедут из Петербурга в «нерабочие дни»

Дополнительные «Ласточки» назначаются по двум направлениям из Петербурга на период нерабочих дней — с 23 октября по 7 ноября. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.



«В целях улучшения организации транспортного обслуживания жителей на Выборгском направлении с 23 по 31 октября и с 4 по 7 ноября 2021 года будут добавлены дополнительные семивагонные «Ласточки», а в период с 25 по 29 октября и с 1 по 3 ноября ― десятивагонные», — говорится в сообщении.



Кроме того, дополнительные пятивагонные электрички поедут до Тихвина 4, 5 и 6 ноября.

