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Дополнительные «Ласточки» поедут из Петербурга в «нерабочие дни»

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Дополнительные «Ласточки» назначаются по двум направлениям из Петербурга на период нерабочих дней — с 23 октября по 7 ноября. Об этом 22 октября сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

«В целях улучшения организации транспортного обслуживания жителей на Выборгском направлении с 23 по 31 октября и с 4 по 7 ноября 2021 года будут добавлены дополнительные семивагонные «Ласточки», а в период с 25 по 29 октября и с 1 по 3 ноября ― десятивагонные», — говорится в сообщении.

Кроме того, дополнительные пятивагонные электрички поедут до Тихвина 4, 5 и 6 ноября.

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Комментарии (2)

Денеб
Ага.... Логично.... Поездить надо в нерабочие дни..... Для того и давали.... Чтобы побольше людей заразить для выработки коллективного иммунитета.....
266409120
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарн.а за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
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