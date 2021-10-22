Минтранс предложил повысить почти в полтора раза стоимость проезда по платным трассам

Минтранс предложил проиндексировать тарифы на проезд легковых автомобилей по платным дорогам. Об этом 22 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.



Если предложение будет принято, максимальная стоимость проезда на действующих трассах поднимется до 5 руб. за километр, на новых — до 8 рублей. Сейчас проезд стоит 3,65 руб. за километр.



В пояснительной записке уточняется, что эти меры позволят «реализовать сложные и капиталоемкие проекты», а также управлять транспортным потоком «в периоды повышенного спроса».

