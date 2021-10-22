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Минтранс предложил повысить почти в полтора раза стоимость проезда по платным трассам

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Минтранс предложил проиндексировать тарифы на проезд легковых автомобилей по платным дорогам. Об этом 22 октября пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Если предложение будет принято, максимальная стоимость проезда на действующих трассах поднимется до 5 руб. за километр, на новых — до 8 рублей. Сейчас проезд стоит 3,65 руб. за километр.

В пояснительной записке уточняется, что эти меры позволят «реализовать сложные и капиталоемкие проекты», а также управлять транспортным потоком «в периоды повышенного спроса».

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Комментарии (17)

CaptainBalck
Зашибись. куда ещё больше ? этим летом от Питера до Ейска 10 тыс только за платные дороги. Пачка ни у кого ни треснет?
266409120
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. 2,5 месяца без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду бла.годарна за любую помощь. номер карты 4693 9575 5983 8789

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
пазузу
минтранс жалкий бесеребренник! повышай в 20 раз и цоб-цобе на своих бемеве бесплатно!
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