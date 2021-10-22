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Съезд с Выборгского на КАД покраснел. Пробку собрали грузовик и две легковых

На съезде с Выборгского шоссе на КАД Петербурга произошло ДТП с грузовиком и двумя легковыми

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Вечером 22 октября на съезде с Выборгского шоссе на КАД собралась километровая пробка. Виновниками стали столкнувшиеся грузовик и два легковых автомобиля, рассказали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидцы.

«ДТП на съезде с Выборгского шоссе на КАД в сторону Мурманки. Съезд перекрыли, но потом машины чуть раздвинули, и появился маленький проезд», — поделился свидетель.

На кадрах с места аварии видно, что у серебристого «Вольво» отлетел бампер, а белой «Тойоте» повезло чуть больше. Пострадал ли кто-то при столкновении, пока неизвестно. «Фонтанка» направила запрос в ГИБДД.

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