Съезд с Выборгского на КАД покраснел. Пробку собрали грузовик и две легковых

Вечером 22 октября на съезде с Выборгского шоссе на КАД собралась километровая пробка. Виновниками стали столкнувшиеся грузовик и два легковых автомобиля, рассказали в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидцы.



«ДТП на съезде с Выборгского шоссе на КАД в сторону Мурманки. Съезд перекрыли, но потом машины чуть раздвинули, и появился маленький проезд», — поделился свидетель.