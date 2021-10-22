Минпросвещения: Школы в России могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней

Российские школы могут уйти на каникулы раньше, чем начнутся «нерабочие дни». Об этом 22 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.



«В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30 число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул», — сказал чиновник (цитата по ТАСС).



Нерабочие дни, согласно указу Владимира Путина, вводятся по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно.

