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Минпросвещения: Школы в России могут уйти на каникулы раньше периода нерабочих дней

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Российские школы могут уйти на каникулы раньше, чем начнутся «нерабочие дни». Об этом 22 октября в эфире телеканала «Россия 24» заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев.

«В тех регионах, где эпидемиологическая обстановка складывается таким образом, что в более ранний срок, чем 30 число, будут объявлены нерабочие дни, мы также рекомендуем с этого момента вводить режим каникул», — сказал чиновник (цитата по ТАСС).

Нерабочие дни, согласно указу Владимира Путина, вводятся по всей стране с 30 октября по 7 ноября включительно.

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Комментарии (2)

shipland1
Школьники уже ушли на каникулы, че они там курят? У кого 6-ти дневка, завтра последний учебный день четверти.
lamer
Спасибо, понятно. Форумы лучше не читать в это время.
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