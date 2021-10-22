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Смотрите, как похорошел Петербург в Minecraft. Умельцы построили в нем более 300 зданий от Петропавловки до станции метро «Автово»

Энтузиасты построили в Minecraft 1% Петербурга

Строители из команды TeamCIS в рамках масштабного проекта BuildTheEarth возводят в Minecraft города России и СНГ. Виртуальный Петербург в масштабе 1:1 насчитывает уже больше 300 зданий. Это не только достопримечательности, но и родные для игроков места на окраине города.

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Проект BuildTheEarth в 2020 году придумал блогер PippenFTS. Он придумал воссоздать в компьютерной игре Minecraft всю Землю в масштабе один к одному. Реализовать планы ему помогают поклонники игры и строители по всему миру.

За строительство городов СНГ, Украины и Грузии отвечает команда TeamCIS. К 318-летию Петербурга они показали, как выглядит историческая часть города — стрелка Васильевского острова, Биржевой мост, Эрмитаж, Дворцовая площадь и Петропавловская крепость.

Петропавловская Крепость<br />/warp ru_spb<br />Строители: renardykt, Brigart, Uralets, Sviter, Artem_NVK, sixrombs
Петропавловская Крепость
/warp ru_spb
Строители: renardykt, Brigart, Uralets, Sviter, Artem_NVK, sixrombsФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Кудрово, Ленинградская область<br />Строитель: Brigart<br />Скриншот: Criffane14<br />Посетить на сервере: /warp ru_kudrovo
Кудрово, Ленинградская область
Строитель: Brigart
Скриншот: Criffane14
Посетить на сервере: /warp ru_kudrovoФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Здание Биржи, Санкт-Петербург<br />Строил: renardykt<br />Посетить на сервере: /warp ru_spb_birja
Здание Биржи, Санкт-Петербург
Строил: renardykt
Посетить на сервере: /warp ru_spb_birjaФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Автово<br />Строители: Brigart, Omikron
Автово
Строители: Brigart, OmikronФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Форт «Император Александр I»<br />Строители:Brigart, renardykt, Uralets, SkyBuilder
Форт «Император Александр I»
Строители:Brigart, renardykt, Uralets, SkyBuilderФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Юго-Запад<br />/warp ru_spb_stachek<br />Строитель: v4siv
Юго-Запад
/warp ru_spb_stachek
Строитель: v4sivФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Мытнинская набережная<br />/warp ru_spb_mytninskaya<br />Строители: Arsenno, Brigart, sixrombs
Мытнинская набережная
/warp ru_spb_mytninskaya
Строители: Arsenno, Brigart, sixrombsФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Дворцовая Площадь<br />/warp ru_spb_winter<br />Строители: Brigart, ulisseeterrani, 领袖喵主席
Дворцовая Площадь
/warp ru_spb_winter
Строители: Brigart, ulisseeterrani, 领袖喵主席Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
ТРК Континент<br />/warp ru_spb_kont<br />Строитель: omikron
ТРК Континент
/warp ru_spb_kont
Строитель: omikronФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Пискаревское кладбище
Пискаревское кладбищеФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Канал Грибоедова
Канал ГрибоедоваФото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
Фото: TeamCIS | СНГ [Build The Earth]
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С того времени город разросся. В нем появились Дворцовая и Мытнинская набережные, Демидов мост, Пискаревское кладбище, а также здание станции метро «Автово», клуб «Ящик» на Лиговском и ТРК «Континент». Как рассказал «Фонтанке» один из руководителей команды по строительству России и СНГ, работающий в том числе над Петербургом, Артем Петров, всего в городе построено уже более 300 зданий, которые покрывают площадь застройки в 2 квадратных километра. Это меньше 1% от всего города, но у команды большие планы на будущее.

«Сейчас Петербург активно строят 5 человек. Более 20 участников из других городов построили как минимум одно здание Петербурга. Главная задача для нас как команды — построить центр города. Помимо этого, каждый петербуржец строит свой родной район, среди которых: Автово, Ветеранов, Рыбацкое», — говорит Петров.

По его словам, среди «строителей» Петербурга есть как взрослые люди разных профессий: гейм-дизайнер, системный администратор, архитектор, так и студенты и школьники. Он отмечает, что команда сейчас очень нуждается в новых людях. По оценке Артема Петрова, если в строительстве Петербурга примут участие 1000 строителей, то возвести его полностью можно будет за пару лет. Учитывая, что в Minecraft играют миллионы людей, это не такая большая цифра.

Тех, кто боится, что кто-нибудь может прийти и разрушить город, Петров успокаивает: на сервере все защищено и посетители не могут ничего сломать. Следить за развитием виртуального Петербурга можно по ссылке.

Кроме того, участники команды частично построили Ленобласть. На карте есть Кудрово, граница с Эстонией в Ивангороде, остров Сухо, деревни Витино и Кипень.

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Комментарии (6)

Wernum
Но ... зачем?
Karl_Ivanovich
УГ - в том самом смысле обоих слов.
EMMM
Пока то, что показано, мне откровенно не понравилось. Оговорюсь, не знаю правил игры.
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