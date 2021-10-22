Смотрите, как похорошел Петербург в Minecraft. Умельцы построили в нем более 300 зданий от Петропавловки до станции метро «Автово»

За строительство городов СНГ, Украины и Грузии отвечает команда TeamCIS. К 318-летию Петербурга они показали, как выглядит историческая часть города — стрелка Васильевского острова, Биржевой мост, Эрмитаж, Дворцовая площадь и Петропавловская крепость.

Проект BuildTheEarth в 2020 году придумал блогер PippenFTS. Он придумал воссоздать в компьютерной игре Minecraft всю Землю в масштабе один к одному. Реализовать планы ему помогают поклонники игры и строители по всему миру.

С того времени город разросся. В нем появились Дворцовая и Мытнинская набережные, Демидов мост, Пискаревское кладбище, а также здание станции метро «Автово», клуб «Ящик» на Лиговском и ТРК «Континент». Как рассказал «Фонтанке» один из руководителей команды по строительству России и СНГ, работающий в том числе над Петербургом, Артем Петров, всего в городе построено уже более 300 зданий, которые покрывают площадь застройки в 2 квадратных километра. Это меньше 1% от всего города, но у команды большие планы на будущее.

«Сейчас Петербург активно строят 5 человек. Более 20 участников из других городов построили как минимум одно здание Петербурга. Главная задача для нас как команды — построить центр города. Помимо этого, каждый петербуржец строит свой родной район, среди которых: Автово, Ветеранов, Рыбацкое», — говорит Петров.



По его словам, среди «строителей» Петербурга есть как взрослые люди разных профессий: гейм-дизайнер, системный администратор, архитектор, так и студенты и школьники. Он отмечает, что команда сейчас очень нуждается в новых людях. По оценке Артема Петрова, если в строительстве Петербурга примут участие 1000 строителей, то возвести его полностью можно будет за пару лет. Учитывая, что в Minecraft играют миллионы людей, это не такая большая цифра.

Тех, кто боится, что кто-нибудь может прийти и разрушить город, Петров успокаивает: на сервере все защищено и посетители не могут ничего сломать. Следить за развитием виртуального Петербурга можно по ссылке.



Кроме того, участники команды частично построили Ленобласть. На карте есть Кудрово, граница с Эстонией в Ивангороде, остров Сухо, деревни Витино и Кипень.

