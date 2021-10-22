«Задержали звезду мема о наркотиках». Полиция пришла к калининградцу, подозреваемому в сбыте запрещенного

Калининградская полиция постучалась к 42-летнему горожанину, подозреваемому в сбыте наркотиков. Наводку подтвердила проверочная закупка, сообщает 22 октября пресс-служба ведомства.



В квартире мужчины нашли 74 свертка из фольги и пакеты с запрещенным. Установлено, что сбытом он занимался в поселке Прибрежный, а расфасовывал наркотики у себя дома.



Более того, в 2013 году калининградец попался на том же занятии и стал звездой мема, когда репортаж о задержании показали в новостях. После отбывания срока «мужчина-мем» сменил имя и фамилию, но в итоге снова встретился со стражами порядка.

