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«Задержали звезду мема о наркотиках». Полиция пришла к калининградцу, подозреваемому в сбыте запрещенного

В Калининграде задержали наркоторговца-рецидивиста

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Калининградская полиция постучалась к 42-летнему горожанину, подозреваемому в сбыте наркотиков. Наводку подтвердила проверочная закупка, сообщает 22 октября пресс-служба ведомства.

В квартире мужчины нашли 74 свертка из фольги и пакеты с запрещенным. Установлено, что сбытом он занимался в поселке Прибрежный, а расфасовывал наркотики у себя дома.

Более того, в 2013 году калининградец попался на том же занятии и стал звездой мема, когда репортаж о задержании показали в новостях. После отбывания срока «мужчина-мем» сменил имя и фамилию, но в итоге снова встретился со стражами порядка.

Теперь в его отношении возбудили дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 228.1 УК РФ.

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Комментарии (2)

angel of death
в каком году начнут публиковать видео с уничтожением изъятой запрещёнки? где гарантии того, что изъятое не будет подброшено неугодным властям?
SU LUX INN
мы Занимаемся 7 лет! у нас здесь Стратегические семена, Серьезные!
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