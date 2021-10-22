Предпоследняя отомщенная. В Кингисеппе за убийство ребенка арестован сын судьи

Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







По информации 47news, к 18 часам 22 октября суд Кингисеппа арестовал 57-летнего Андрея Орелкина. Следственный комитет Ленобласти вменил ему статью тяжелее некуда — убийство заведомо малолетнего ребенка. Случилось это летом 2008 года. Тогда все началось с того, что 27 июня волонтеры начали искать пропавшую 10-летнюю Катю. Они обыскали весь парк «Романовка», нашли тело случайно только 7 июля. Теперь понятно, где она находилась в ночь на 28 июня. Ясно стало и то, почему не дожали реального подозреваемого.



В 2008-м довольно быстро задержали местного жителя Орелкина. Он живет рядом с парком. На него указали соседи, мол, странный — подглядывает в бинокль за пляжем, постоянно лезет знакомиться с девушками, работать не стремится, больше бездельничает. Его даже закрыли в камеру, но защищать его стал непростой адвокат.

Это была его мать — Нина Ивановна, а она всю жизнь была важной судьей в Кингисеппе. Начала работать еще в 70-е годы. И здесь случилось то, что должно. Во-первых, с доказательствами было не очень. Во-вторых, адвокат она была опытный, с ресурсом, к тому же при защите сына энергия лилась через край. В-третьих, психология — ну не может у уважаемой женщины родиться маньяк. После тех событий неизвестного убийцу ловили-ловили и, наконец, дело приостановили за розыском неизвестного. Так прошло 13 лет. В 2014 году умерла сама судья.

А к этой осени следователь Родин добрался до древних нераскрытых преступлений. За глаза его называют тем, кто занимается неотомщенными детьми. Наверное, полистав материалы, он и позвал «заказной» отдел уголовного розыска. Для начала они походили-поглядели за Орелкиным. За прошедшие годы он распродал имущество матери, продолжает шляться, выглядит прилично, но когда совсем уж есть нечего, то моет посуду за 500 рублей в день.



Родину надоело, он выписал обыск в его квартиру на улицу Химиков. Зашли со специальной аппаратурой, перевернули все вверх дном, нашли омерзительные фото в его телефоне и так далее. Так далее — это сплошные следы его, скажем так, сексуальных утех. Бинокль тоже нашли. Повезли в Питер. Начали беседовать. На фотографии видно, что руками его не трогали.



Фото: 47news.ru Поделиться Поделиться







Разговорился.

Вот как вас надо пытать, чтобы вы себя оговорили в том, что насиловали и задушили 10-летнего ребенка? Орелкин спокойно рассказал.

Школьница постоянно ходила через парк. Ей нравились гуляющие там лошади. Он и заманил ее в квартиру под этой маркой. Якобы многое знает о лошадках и есть книги. Начал делать то, что задумал, но ребенок оказался сильным — занималась спортом. Задушил. Когда 27 июня вечером ее уже искали, то тело лежало у него в квартире. Вынес потом. Оттащил метров на сто. Судя по личности, дальше было лень. Да и тогда, в июле 2008-го, полиции было понятно, что ее принесли — ребенок был без обуви, а белые носки были чистыми.



На протокол допроса он не стал продолжать. Притом не воспользовался статьей 51 Конституции, просто не стал и все. С ним простились в жанре: «У нас будет много времени поговорить».

В этой черной истории есть важный момент. Обычно такие, как Орелкин, не останавливаются. За одним ребенком следует другой. Но ничего подобного ни в Кингисеппе, ни рядом не было. В силу прошлого опыта при работе в розыске автор уверенно может сказать, в чем тут дело. Он не испытал удовольствия — девочка повела себя агрессивно. Это как вампир, кому не понравилась кровь. Выходит, она спасла других. И это не философское высказывание.

Сегодня в Ленобласти осталась лишь одна нераскрытая тайна. Это исчезновение в Отрадном в конце 2011 года первоклассника Паши Костюнина. Об этом много писало наше издание. За это сидел невиновный, оговаривал себя упырь. Все что можно перевернули, но ничего.

Евгений Вышенков,

47news

