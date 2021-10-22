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Волгоградец, который притворялся полицейским, чтобы продавать людей в рабство, получил 4,5 года колонии

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Красноармейский районный суд Волгограда приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима местного жителя, который похищал людей для продажи в рабство. Об этом 22 октября сообщает региональный Следственный комитет.

Мужчину признали виновным в похищении двух и более людей с помощью оружия (пункты «а», «в», «г», «ж» и «з» части 2 статьи 126 УК) и продаже людей (пункты «а» и «е» части 2 статьи 127.1 УК). В деле девять эпизодов, пострадавшими признаны пятеро мужчин и три женщины.

По версии следствия, Алексей Григорьев (его имя в СК не назвали, но оно указано в карточке дела на сайте суда) и его подельники представлялись полицейскими, после чего заставляли людей садиться в их машину.

«Живой товар» перевозили в районы области либо на территорию соседних субъектов, где его охотно приобретали фермеры, которые использовали рабский труд на животноводческих точках. Чтобы похищенные не оказывали сопротивление, их избивали либо угрожали электрошокером. Перевозка жертв производилась на специально арендованных для этих целей автомобилях, пассажирские двери которых блокировались», — уточнили в СК.

Григорьев признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Дела его предполагаемых сообщников еще предстоит рассмотреть суду.

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Комментарии (2)

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4,5 года за такое преступление несправедливо мало (даже, если выяснится, что пострадавшие, это неустроенные в жизни люди)
Что-то мне подсказывает, что эти фермеры-рабовладельцы или живут в кавказских республиках или родом оттуда же, там такое- многовековая традиция.
А что с теми т.н. фермервми, которые использовали рабский труд. Дальше фермерствуют или скот конфискован и продан в пользу потерпевших, фермы и жилые дома сожжены, а сами фермеры приговорены годам к пятнадцати без права досрочного освобождения ...?
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