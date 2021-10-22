Волгоградец, который притворялся полицейским, чтобы продавать людей в рабство, получил 4,5 года колонии

Красноармейский районный суд Волгограда приговорил к 4,5 годам колонии строгого режима местного жителя, который похищал людей для продажи в рабство. Об этом 22 октября сообщает региональный Следственный комитет.



Мужчину признали виновным в похищении двух и более людей с помощью оружия (пункты «а», «в», «г», «ж» и «з» части 2 статьи 126 УК) и продаже людей (пункты «а» и «е» части 2 статьи 127.1 УК). В деле девять эпизодов, пострадавшими признаны пятеро мужчин и три женщины.



По версии следствия, Алексей Григорьев (его имя в СК не назвали, но оно указано в карточке дела на сайте суда) и его подельники представлялись полицейскими, после чего заставляли людей садиться в их машину.

