FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Мальчик получил огнестрельное ранение в онкоотделении больницы Нижневартовска. В палате нашли дедушкин пистолет

Мальчик получил огнестрельное ранение в онкологическом отделении больницы ХМАО

Школьника с огнестрельным ранением головы спасают в Нижневартовске. Ребёнок проходил лечение в онкологическом отделении.

1
Печать

Как сообщает местное издание «Сиа-Пресс», 22 октября экстренная помощь потребовалась 10-летнему пациенту онкологического отделения Нижневартовской детской клинической окружной больницы. Мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением головы. В его палате найден травматический пистолет. По предварительной информации, оружие принадлежит дедушке пострадавшего. Мужчина сопровождал внука при госпитализации.

«Депздравом Югры проводится служебная проверка по факту несчастного случая, произошедшего сегодня с несовершеннолетним пациентом окружной клинической детской больницы Нижневартовска. Пострадавшему ребёнку проводится оперативное лечение, состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое. Больница оказывает необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий», — прокомментировали в пресс-службе медицинского учреждения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

vic_5e4cd1938d1a8
Не хотел мальчик лечиться. Дедушка его вёл в больницу, держа на прицеле.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний