Мальчик получил огнестрельное ранение в онкоотделении больницы Нижневартовска. В палате нашли дедушкин пистолет

Как сообщает местное издание «Сиа-Пресс», 22 октября экстренная помощь потребовалась 10-летнему пациенту онкологического отделения Нижневартовской детской клинической окружной больницы. Мальчика госпитализировали с огнестрельным ранением головы. В его палате найден травматический пистолет. По предварительной информации, оружие принадлежит дедушке пострадавшего. Мужчина сопровождал внука при госпитализации.



«Депздравом Югры проводится служебная проверка по факту несчастного случая, произошедшего сегодня с несовершеннолетним пациентом окружной клинической детской больницы Нижневартовска. Пострадавшему ребёнку проводится оперативное лечение, состояние пациента врачи оценивают как тяжёлое. Больница оказывает необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий», — прокомментировали в пресс-службе медицинского учреждения.

