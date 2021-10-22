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Очередной «гейзер» забил на Савушкина в Петербурге. Посреди улицы появилась лужа

В Приморском районе Петербурга повредили рукав водоснабжения, вода разлилась по улице

Вблизи дома 130 на улице Савушкина в Петербурге обнаружили забивший «гейзер». Местные жители ошибочно приняли его за прорванную трубу.

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Как рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», вечером 22 октября водная струя вырывается из рукава водоснабжения.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В «Водоканале» сообщили, что неподалеку проводятся ремонтные работы.

«Сегодня поступила заявка на технологическое нарушение на сети диаметром 200 мм по указанному адресу. На время ликвидации технологического нарушения указанный дом подключен к системе временного водоснабжения», — объяснили в пресс-службе.

По словам представителя предприятия, вода освобождается из отверстия в рукаве водоснабжения. Вероятно, его повредил проезжавший мимо автомобиль. К месту прорыва отправили бригаду, в ближайшее время нарушение устранят.

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
Лучше уж такие новости, чем 16 погибших на пороховом заводе.
Аппаратчик мокрой классификации
Нужно больше золота.. Ой.. Летних "испытаний"!!! :))
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