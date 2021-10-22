Очередной «гейзер» забил на Савушкина в Петербурге. Посреди улицы появилась лужа

Как рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте», вечером 22 октября водная струя вырывается из рукава водоснабжения.

В «Водоканале» сообщили, что неподалеку проводятся ремонтные работы.



«Сегодня поступила заявка на технологическое нарушение на сети диаметром 200 мм по указанному адресу. На время ликвидации технологического нарушения указанный дом подключен к системе временного водоснабжения», — объяснили в пресс-службе.



По словам представителя предприятия, вода освобождается из отверстия в рукаве водоснабжения. Вероятно, его повредил проезжавший мимо автомобиль. К месту прорыва отправили бригаду, в ближайшее время нарушение устранят.

