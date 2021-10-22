В кино покажут русско-финского лауреата Канн — «Купе номер шесть»

С 28 октября в кинотеатрах — «Купе номер шесть», обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля. Это русско-финская копродукция, экранизация вполне известного, но не переведенного на русский одноименного романа писательницы Росы Ликсом. Главная героиня едет от несчастной любви в путешествие на поезде по России, в Мурманск — а по дороге знакомится с неотесанным парнем, с которым у нее завязываются весьма сложные отношения.



Режиссером ленты выступил Юхо Куосманен — один из самых значительных авторов современного финского кино. Его прошлая работа — суровая черно-белая спортивная драма «Улыбающийся человек» — была номинирована на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. А главная мужская роль в «Купе номер шесть» досталась одному из главных актеров современного русского кино — Юре Борисову.

