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В кино покажут русско-финского лауреата Канн — «Купе номер шесть»

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Фото: sonypictures.ru/
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С 28 октября в кинотеатрах — «Купе номер шесть», обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля. Это русско-финская копродукция, экранизация вполне известного, но не переведенного на русский одноименного романа писательницы Росы Ликсом. Главная героиня едет от несчастной любви в путешествие на поезде по России, в Мурманск — а по дороге знакомится с неотесанным парнем, с которым у нее завязываются весьма сложные отношения.

Режиссером ленты выступил Юхо Куосманен — один из самых значительных авторов современного финского кино. Его прошлая работа — суровая черно-белая спортивная драма «Улыбающийся человек» — была номинирована на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. А главная мужская роль в «Купе номер шесть» досталась одному из главных актеров современного русского кино — Юре Борисову.

16+

Иван Чувиляев

Фото: sonypictures.ru/

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