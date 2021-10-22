«На близком расстоянии» с Ксенией Раппопорт покажут в кино

С 28 октября в кино начнут показывать «На близком расстоянии» — новую работу режиссера и сценариста Григория Добрыгина. Начав свою карьеру как актер, снявшись в «Как я провел этим летом», единственным из русских кинематографистов построив вполне успешную карьеру в американском кино, теперь Добрыгин вырос в большого и серьезного автора, что наглядно показал его дебют в этом качестве, Sheena667.
«На близком расстоянии» — кино не мальчика, но мужа, весьма незаурядное, очень стильное. И, кажется, страшно злободневное. Это камерная драма про отношения в эпоху локдауна. Ксения Раппопорт здесь играет фактически саму себя — известную актрису, которая коротает время дома, взаперти, на самоизоляции. И однажды обнаруживает у себя под дверью курьера из Средней Азии, без сознания. Женщина затаскивает его в квартиру и в итоге оставляет у себя жить, превращая отношения с ним в большую, яркую и пеструю игру.
12+
Иван Чувиляев