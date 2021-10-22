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Блогеры собрали пенсионерке деньги на квартиру. Она много лет провела в «бочке» в ожидании жилья

Пользователи Интернета собрали необходимые 2,2 миллиона рублей на жилье для пенсионерки из Омска

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Московский блогер Елена Тришина с помощью своих подписчиков собрала деньги и купила квартиру пенсионерке Светлане Черновой, которая 35 лет жила в приспособленной под жилище цистерне в Омске. Об этом 22 октября сообщает ТАСС.

Интернет-пользователям удалось собрать 2,2 миллиона рублей, которые пошли на приобретение недвижимости, а еще 150 тысяч будет потрачено на мебель и бытовую технику. При этом больше половины суммы было собрано за один день.

Пенсионерка не скрывала радости от того, что у нее будет «свой угол». По словам Черновой, она устала «мерзнуть в бочке».

Женщина находилась в очереди на жилье с 2002 года и не имела жилищных льгот. Ранее она проживала в заводском общежитии, однако после закрытия предприятия вынуждена была переселиться в «бочку» без удобств.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин уже поручил проверить возможные нарушения прав Черновой.

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Комментарии (15)

Local
Она какая то безынициативная.Брала бы пример с мамы Володина,давно бы имела хоромы на Рублевке.
Thunder
Очередное подтверждение того, как далека эта вороватая власть от народа. И что народ на бугре ее вертел и предпочитает решать вопросы своими силами, а не рассчитывать на то, что в цивилизованных странах дано по умолчанию. Это же относится и к сбору пожертвований. Позор!
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