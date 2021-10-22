В Петербурге 8-балльные пробки. На ЗСД затор и авария с грузовиками

Как сообщают вечером 22 октября очевидцы, препятствием для автомобилистов стали два грузовика, остановившихся на проезжей части.
«На ЗСД между Савушкина и Школьной затор из-за двух грузовиков», — написал один из горожан в социальных сетях, его комментарий 22 октября опубликовал Telegram-канал «Мегаполис».
Судя по данным «Яндекс.Карт», на указанном отрезке дороги произошло ДТП. Однако в "Магистрали Северной столицы" отметили, что нынешняя скорость движения традиционная для вечера пятницы, а грузовики стоят в резервной полосе и не собирают пробку.
В целом, сервис оценивает загруженность городских магистралей на восемь баллов из десяти.