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В Петербурге 8-балльные пробки. На ЗСД затор и авария с грузовиками

На магистралях Петербурга сформировались 8-балльные пробки

На участке ЗСД Петербурга от улицы Оптиков до проспекта Крузенштерна сформировался затор длиной почти пять километров.

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Как сообщают вечером 22 октября очевидцы, препятствием для автомобилистов стали два грузовика, остановившихся на проезжей части.

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«На ЗСД между Савушкина и Школьной затор из-за двух грузовиков», — написал один из горожан в социальных сетях, его комментарий 22 октября опубликовал Telegram-канал «Мегаполис».

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Судя по данным «Яндекс.Карт», на указанном отрезке дороги произошло ДТП. Однако в "Магистрали Северной столицы" отметили, что нынешняя скорость движения традиционная для вечера пятницы, а грузовики стоят в резервной полосе и не собирают пробку.

В целом, сервис оценивает загруженность городских магистралей на восемь баллов из десяти.

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Комментарии (1)

260569221
Нуу.. если пробки…
Тогда ждём статью от Ф, что мол пробки из за того, что все бегут уколотся 😉
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