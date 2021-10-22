Кержаков отсудил 290 млн рублей у воронежской компании, в которую он 10 лет назад инвестировал деньги

Как сообщает 22 октября сайт «Вести.ру», Панинский районный суд обязал компанию вернуть экс-спортсмену эту сумму в полном объеме. Ответчик признал исковые требования. Решение суда в законную силу пока не вступило.
В начале 2011 года Александр Кержаков решил инвестировать в строительство в Панинском районе Воронежской области мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий. Собственником предприятия являлось ООО «Модуль». Предприниматель Михаил Сурин, который, по данным прокуратуры области, являлся номинальным участником ООО «Модуль» и юридически владел 50-процентной долей этого предприятия, в начале 2011 года представился Кержакову генеральным директором и совладельцем строящегося мини-завода и предложил футболисту стать инвестором строительства.
Сурин пообещал в дальнейшем ввести Кержакова в состав учредителей (участников) ООО «Модуль» в целях получения стабильного и высокого дохода от прибыли, получаемой от последующей деятельности промышленного предприятия, изначально не собираясь исполнять данное обещание. При этом коммерсант, по данным прокуратуры, предоставил заведомо ложные сведения о введении завода в эксплуатацию к концу 2012 года.
Кержаков согласился на предложенные условия и передал Сурину наличными и безналичными свыше 300 миллионов рублей, которыми тот «распорядился по собственному усмотрению». В отношении 38-летнего Михаила Сурина, кандидата медицинских наук, имеющего три высших образования, было возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.