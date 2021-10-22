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Кержаков отсудил 290 млн рублей у воронежской компании, в которую он 10 лет назад инвестировал деньги

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кержаков выиграл суд у ООО «Модуль», которому около десяти лет назад одолжил 290 миллионов рублей.

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Как сообщает 22 октября сайт «Вести.ру», Панинский районный суд обязал компанию вернуть экс-спортсмену эту сумму в полном объеме. Ответчик признал исковые требования. Решение суда в законную силу пока не вступило.

В начале 2011 года Александр Кержаков решил инвестировать в строительство в Панинском районе Воронежской области мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий. Собственником предприятия являлось ООО «Модуль». Предприниматель Михаил Сурин, который, по данным прокуратуры области, являлся номинальным участником ООО «Модуль» и юридически владел 50-процентной долей этого предприятия, в начале 2011 года представился Кержакову генеральным директором и совладельцем строящегося мини-завода и предложил футболисту стать инвестором строительства.

Сурин пообещал в дальнейшем ввести Кержакова в состав учредителей (участников) ООО «Модуль» в целях получения стабильного и высокого дохода от прибыли, получаемой от последующей деятельности промышленного предприятия, изначально не собираясь исполнять данное обещание. При этом коммерсант, по данным прокуратуры, предоставил заведомо ложные сведения о введении завода в эксплуатацию к концу 2012 года.

Кержаков согласился на предложенные условия и передал Сурину наличными и безналичными свыше 300 миллионов рублей, которыми тот «распорядился по собственному усмотрению». В отношении 38-летнего Михаила Сурина, кандидата медицинских наук, имеющего три высших образования, было возбуждено дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

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Комментарии (9)

QQmber
300 млн в 2011г.-- это раз 20 меньше, чем 290 в 2021ом
michailPotapov
Было у отца три сына - двое умных, а третий футболист.
kolpankolpan
Хотел свой свечной заводик.....Попал на трудовые......
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