Кержаков отсудил 290 млн рублей у воронежской компании, в которую он 10 лет назад инвестировал деньги

Как сообщает 22 октября сайт «Вести.ру», Панинский районный суд обязал компанию вернуть экс-спортсмену эту сумму в полном объеме. Ответчик признал исковые требования. Решение суда в законную силу пока не вступило.



В начале 2011 года Александр Кержаков решил инвестировать в строительство в Панинском районе Воронежской области мини-завода по переработке углеводородного сырья с реконструкцией и перепрофилированием существующих зданий. Собственником предприятия являлось ООО «Модуль». Предприниматель Михаил Сурин, который, по данным прокуратуры области, являлся номинальным участником ООО «Модуль» и юридически владел 50-процентной долей этого предприятия, в начале 2011 года представился Кержакову генеральным директором и совладельцем строящегося мини-завода и предложил футболисту стать инвестором строительства.

