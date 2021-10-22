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В Москве KIA наехала на женщину с детьми. Пострадал трехлетний мальчик

В Москве произошла авария, в результате которой пострадал трехлетний ребенок

У дома 34 на Домодедовской улице в Москве машина вылетела на тротуар и наехала на женщину с двумя малолетними. Одного из них госпитализировали.

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Как сообщили в ГИБДД столицы 22 октября, водитель Audi, поворачивая во двор, столкнулся с двигавшейся навстречу Kia. Из-за удара последнюю иномарку отбросило на пешеходную дорожку, где находилась мать с двумя детьми.

Автор: Москва с огоньком | Новости Москвы

«Пострадал один ребенок — трехлетний мальчик. Прибывшие медики констатировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правой голени», — объяснили в инспекции.

По данным СМИ, малолетний оказался под машиной, оттуда его вытащили прохожие.

Второй малыш находился в коляске. Он и мама не пострадали.

Участники ДТП не скрывались с места происшествия. Сейчас они общаются с сотрудниками Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии.

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Комментарии (2)

angel of death
когда запретят частный транспорт в городе ? =)
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