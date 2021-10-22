В Москве KIA наехала на женщину с детьми. Пострадал трехлетний мальчик

Как сообщили в ГИБДД столицы 22 октября, водитель Audi, поворачивая во двор, столкнулся с двигавшейся навстречу Kia. Из-за удара последнюю иномарку отбросило на пешеходную дорожку, где находилась мать с двумя детьми.
Автор: Москва с огоньком | Новости Москвы
«Пострадал один ребенок — трехлетний мальчик. Прибывшие медики констатировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб правой голени», — объяснили в инспекции.
По данным СМИ, малолетний оказался под машиной, оттуда его вытащили прохожие.
Второй малыш находился в коляске. Он и мама не пострадали.
Участники ДТП не скрывались с места происшествия. Сейчас они общаются с сотрудниками Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства аварии.