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В Европейском расскажут, как добывать большие данные с помощью генеалогии

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Большая часть исторических источников до сих пор рукописные. А чтобы что-то скопировать, зачастую нужно идти в архив. Как при таких условиях делать исследования на «больших данных», сложно себе представить. 28 октября в ЕУСПб расскажут, как «большой истории» помогают истории маленькие, семейные. Бесплатно, 18+

Фото: pixabay.com/
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Весной 2021 года энтузиасты — историки, генеалоги, краеведы — создали сервис Familio. «Мы помогаем сохранять память о людях, искать информацию о родственниках и делиться своими исследованиями с другими участниками», — поясняет сайт. На нем можно найти места, так или иначе связанные с семейными корнями. Среди населенных пунктов есть и исчезнувшие. Можно узнать, насколько распространена ваша фамилия, и связываться с однофамильцами. Скажем, человек по фамилии Овчинников узнает не только то, что среди его однофамильцев (или родственников?) футболист Сергей Овчинников, но и что есть придуманный Сергей Овчинников — герой японского аниме.

В базе данных собраны источники вплоть до ревизских сказок. Авторы проекта замахнулись на то, чтобы модернизировать генеалогическую отрасль с помощью big data, и сервис — уже сам по себе результат многолетней работы, которая продолжается.

О том, как база пополнялась данными, о каких интересных тенденциях уже можно говорить и какие планы у проекта, узнаем 28 октября в ЕУСПб. Или онлайн на ютуб-канале. Подробности на сайте университета в разделе «События». Начало в 18:00.

Александра Шеромова

Фото: pixabay.com/

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