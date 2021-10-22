Мальчик в Забайкалье спас ребенка от педофила. Полиция успела в последний момент

Восьмилетний школьник заметил, как его приятеля с детской площадки уводит пьяный мужчина. Он рассказал об этом взрослым, мальчика спасли.

Как 22 октября передает РИА Новости, полиция искала педофила в поселке Ясногорск. Школьник гулял во дворе с друзьями, когда увидел, как его знакомого уводит неизвестный мужчина. Он рассказал об этом взрослым, которые сразу позвонили в полицию. Сотрудникам мальчик подробно рассказал о приметах преступника.

У полиции сразу появилось предположение о причастности ранее судимого 25-летнего местного жителя. Дома его не оказалось, тогда решили проверить чердак, где и нашли 10-летнего мальчика в компании педофила. «Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца», — отметили в МВД. Ребенок не пострадал, мужчина задержан.