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Мальчик в Забайкалье спас ребенка от педофила. Полиция успела в последний момент

Ребенок в Забайкалье увидел, как его приятеля уводит с площадки педофил

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Восьмилетний школьник заметил, как его приятеля с детской площадки уводит пьяный мужчина. Он рассказал об этом взрослым, мальчика спасли.

Как 22 октября передает РИА Новости, полиция искала педофила в поселке Ясногорск. Школьник гулял во дворе с друзьями, когда увидел, как его знакомого уводит неизвестный мужчина. Он рассказал об этом взрослым, которые сразу позвонили в полицию. Сотрудникам мальчик подробно рассказал о приметах преступника.

У полиции сразу появилось предположение о причастности ранее судимого 25-летнего местного жителя. Дома его не оказалось, тогда решили проверить чердак, где и нашли 10-летнего мальчика в компании педофила. «Опоздай сотрудники на несколько минут, преступление было бы доведено до конца», — отметили в МВД. Ребенок не пострадал, мужчина задержан.

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Комментарии (2)

Старец
Ведь балаболили раньше, что надо принудительную кастрацию для таких пассажиров вводить, а воз и ныне там в Госдуме стоит! Конечно, если верха все гомодрилы, так чего и надеяться? Гниём с головы и очень быстро!
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