Разбросанные паллеты и сдутые самолеты. На берегу Финского залива сильный шторм обрушил декорации на съемочной площадке фильма «Воздух»

На съемочной площадке киноленты «Воздух» на берегу Финского залива за Зеленогорском обрушились декорации. Поваленные на землю ограждения, сетки и разбросанные по полю паллеты попали на видео режиссера.



«Утро, шторм, обрушение декораций, был шквал ночью», — написал Алексей Герман-младший на своей странице в Facebook 22 октября.

