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Разбросанные паллеты и сдутые самолеты. На берегу Финского залива сильный шторм обрушил декорации на съемочной площадке фильма «Воздух»

На берегу Финского залива ветер обрушил декорации на съемочной площадке фильма «Воздух»

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На съемочной площадке киноленты «Воздух» на берегу Финского залива за Зеленогорском обрушились декорации. Поваленные на землю ограждения, сетки и разбросанные по полю паллеты попали на видео режиссера.

«Утро, шторм, обрушение декораций, был шквал ночью», — написал Алексей Герман-младший на своей странице в Facebook 22 октября.

Для съемок с нуля собрали восемь самолетов — модели «И-16» и «Ил-2». Весной 2020-го из-за шторма их чуть не сдуло ветром. Кроме того, из-за теплой зимы в том же году часть декораций затопило водой.

Кинолента «Воздух» рассказывает о советских женщинах-летчицах из вымышленного авиаполка, которым во время Великой Отечественной войны пришлось сражаться с врагами. Выход фильма запланирован на 2022 год.

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