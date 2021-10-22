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Собянин: QR-коды в театрах и музеях Москвы вводятся надолго

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QR-коды для посещения музеев и театров в Москве вводятся на постоянной основе. Об этом 22 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

«Мы вводим QR-коды там не на период вот этих нерабочих дней, а на постоянную, на длительную перспективу», — подчеркнул Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, с 28 октября театры и музеи в Москве смогут посещать только зрители с QR-кодом. Заполняемость залов остается на уровне в 50%, зрители должны быть в масках. Правила сохранятся и после 8 ноября, когда завершатся «нерабочие дни», введенные указом Путина.

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Комментарии (7)

nuga
Народ должен понять,что дело не в вирусе,а перестройке мира и России в частности. Забывайте жизнь свободную,которая была раньше.У них там много припасено. На очереди цифрорупь без налика,вот это полное порабощение и исполнение команд держателя кнопки,
VKuser86752872
Вначале будет эксперимент.
Потом будет учет потребления.
Потом будет отключение неугодных от доступа туда, куда они чаще всего ходят. К примеру, чаще всего гражданин N ходит в булочную А. А потом - раз, и нельзя в эту булочную. Или всех от булочной отлучат (если бизнес будет неугоден), или N отлучат от булочной, если конкретно он будет неугоден.
Ну что, вы все готовы на такую жизнь?
Plavalaguna
Самое интересное, что народ в часы пик гораздо плотнее набивается в муниципальный транспорт, чем в любой театральный зал...
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