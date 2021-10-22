Собянин: QR-коды в театрах и музеях Москвы вводятся надолго

QR-коды для посещения музеев и театров в Москве вводятся на постоянной основе. Об этом 22 октября заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1».



«Мы вводим QR-коды там не на период вот этих нерабочих дней, а на постоянную, на длительную перспективу», — подчеркнул Собянин (цитата по «Интерфаксу»).



Напомним, с 28 октября театры и музеи в Москве смогут посещать только зрители с QR-кодом. Заполняемость залов остается на уровне в 50%, зрители должны быть в масках. Правила сохранятся и после 8 ноября, когда завершатся «нерабочие дни», введенные указом Путина.

