«Котов не лез, лез Ковалевский». Фанату в Петербурге не удалось обмануть суд, его отлучили от футбола

Житель Петербурга оштрафован за проникновение в зону «Газпром арены» с ограниченным доступом. У него был билет, но путь через забор оказался привлекательнее.

О решении 22 октября сообщает пресс-служба судов Петербурга. Штраф в 4 тысячи рублей и полгода запрета на посещение спортивных мероприятий получил Вячеслав Котов. В августе этого года он пришел на матч «Зенит» — «ЦСКА», но на стадион прошел не по билету, а через забор.

Сам Котов на заседание не пришел и через своего представителя передал суду, что через забор лез не он, а Ковалевский, которого оштрафовали за это же на прошлой неделе. «Суд изучил запись, на которой отражено, как именно Котов, несмотря на наличие билета, все равно перелез через ограждение и проник на стадион. Его личность была установлена по паспорту, который есть в материалах дела», — рассказали в пресс-службе.