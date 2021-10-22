Лидеры «Зенита» Малком и Клаудиньо пропустили тренировку перед игрой со «Спартаком»

Бразильские легионеры футбольного клуба «Зенит» Малком и Клаудиньо пропустили тренировку общей группы команды перед матчем 12 тура чемпионата РПЛ с московским «Спартаком». Об этом 22 октября сообщает «Матч ТВ».



Также в занятии не принял участие полузащитник Магомед Оздоев, ранее пропустивший матч против «Ювентуса» (0:1) из-за травмы. В свою очередь бразильцев главный тренер Сергей Семак в той игре заменил на 69-й и 89-й минутах соответственно. Позже стало известно, что у Клаудиньо диагностировали ушиб, а у Малкома, по словам Семака, может быть более серьезная травма.

