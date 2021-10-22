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В Пекине выявлен новый очаг COVID-19

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В районе Чанпин в Пекине у четырех местных жителей зарегистрировали положительные реакции на COVID-19. Заболевших увезли в больницу.

Как сообщило агентство «Синьхуа» 22 октября со ссылкой на районный комитет здравоохранения, на данный момент в районе проводят эпидемиологическое расследование. У жителей берут анализы ПЦР.

По данным издания, четверо заболевших 12 октября посетили регион Эдзин-Ци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая и вернулись в Пекин 16-го числа.

За минувшие сутки во Внутренней Монголии зафиксировали 15 случаев коронавируса. Всего в Китае за прошедшие 24 часа выявлены 43 новых заболевших.

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Комментарии (5)

266286417
А кто-нибудь знает где Беглов?Собянин есть,Псковский губер есть-а Беглова нет.
nuga
Китайцы не пускают в страну Файзер и Спутник и прочую муть,колят своей вакциной убитым вирусом. Независимая страна,в отличии от остальных.
Chinalove
Прикольно - четверо заболевших - и целое расследование, тестирование населения, изоляция. В Санкт-Петербурге - тысячи заболевших ежедневно - и ничего, норм...
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