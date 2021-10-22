В Пекине выявлен новый очаг COVID-19

В районе Чанпин в Пекине у четырех местных жителей зарегистрировали положительные реакции на COVID-19. Заболевших увезли в больницу.



Как сообщило агентство «Синьхуа» 22 октября со ссылкой на районный комитет здравоохранения, на данный момент в районе проводят эпидемиологическое расследование. У жителей берут анализы ПЦР.



По данным издания, четверо заболевших 12 октября посетили регион Эдзин-Ци в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая и вернулись в Пекин 16-го числа.



За минувшие сутки во Внутренней Монголии зафиксировали 15 случаев коронавируса. Всего в Китае за прошедшие 24 часа выявлены 43 новых заболевших.

