FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +6
70.99р82.64р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

На Парнасе в 2022 году откроется детский сад с бассейном

На улице Шишкина в Выборгском районе началось строительство детского сада с бассейном общей площадью почти 6 тысяч кв. м. Как сообщают в «Главстрой Санкт-Петербург», работы планируется завершить в третьем квартале 2022 года.

0
Печать

Трехэтажное здание садика в квартале «Северная долина» будет рассчитано на 280 воспитанников в 12 группах: от ясельной до подготовительной. В каждом групповом помещении предусмотрены спальня, игровая и буфетная зоны, раздевалка и гигиенические комнаты. На первом этаже будет расположится зона для оздоровительного плавания с бассейном площадью более 204 м², пищевой блок, медицинский кабинет с процедурной. На втором этаже будут залы для музыкальных и спортивных занятий, а также помещения для кружков, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории площадью около гектара оборудуют площадки с теневыми навесами и игровым оборудованием для каждой группы.

Помимо строительства социальных объектов, «Главстрой Санкт-Петербург» внедряет специальные образовательные программы для своих школ. В прошлом году на базе школы № 428 в Приморской районе открылся центр цифрового образования «Техноспейс» фонда «Вольное дело» промышленника и основателя «Главстрой Санкт-Петербург» Олега Дерипаски. Помимо робототехники, инженерного дизайна CAD, радиоэлектроники, прототипирования, интернета вещей программа центра будет включать дополнительные учебные дисциплины. Так, сейчас совместно с профильным вузом идет разработка курса урбанистики для старших классов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний