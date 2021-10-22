На Парнасе в 2022 году откроется детский сад с бассейном

Трехэтажное здание садика в квартале «Северная долина» будет рассчитано на 280 воспитанников в 12 группах: от ясельной до подготовительной. В каждом групповом помещении предусмотрены спальня, игровая и буфетная зоны, раздевалка и гигиенические комнаты. На первом этаже будет расположится зона для оздоровительного плавания с бассейном площадью более 204 м², пищевой блок, медицинский кабинет с процедурной. На втором этаже будут залы для музыкальных и спортивных занятий, а также помещения для кружков, кабинеты логопеда и психолога. На прилегающей территории площадью около гектара оборудуют площадки с теневыми навесами и игровым оборудованием для каждой группы.
Помимо строительства социальных объектов, «Главстрой Санкт-Петербург» внедряет специальные образовательные программы для своих школ. В прошлом году на базе школы № 428 в Приморской районе открылся центр цифрового образования «Техноспейс» фонда «Вольное дело» промышленника и основателя «Главстрой Санкт-Петербург» Олега Дерипаски. Помимо робототехники, инженерного дизайна CAD, радиоэлектроники, прототипирования, интернета вещей программа центра будет включать дополнительные учебные дисциплины. Так, сейчас совместно с профильным вузом идет разработка курса урбанистики для старших классов.